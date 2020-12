Dawid Kubacki ukończył zmagania w sobotnim konkursie Pucharu Świata w Engelbergu na dziewiątej pozycji. Polak był z tego wyniku zadowolony, lecz co ważniejsze podkreślił, że ustępują jego problemy z plecami, z którymi borykał się w ostatnich tygodniach.

Kubacki oceniając swoje sobotnie skoki podkreślił, że brakowało w nich nieco "swobody". - Technicznie były jednak poprawne - oceniał przed kamerą "TVP Sport".

- Czasami wystarczy drobna zmiana, jeden dzień. To są detale, o których zawsze mówimy. Nad nimi ciężko się pracuje - zdradził, pytany o to, co musi poprawić w swoich skokach, by wrócić do absolutnego topu.



Co najważniejsze, kadrowicz zapewnił, że jego problemy z plecami, które szczególnie dokuczliwe były podczas mistrzostw świata w lotach w Planicy zdają się ustępować. - Zdrowie ogólnie jest OK, popracowaliśmy z plecami, ból się uspokoił. Trzeba uważać, bo uraz mógłby się odnowić, ale jest w porządku - podsumował.



(TC)



