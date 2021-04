Daniel-Andre Tande rozpoczyna ostatni etap kuracji po koszmarnym wypadku na skoczni w Planicy. Norweski zawodnik opuścił w poniedziałek szpital w Oslo i teraz ma po prostu odpoczywać, by odzyskać pełnię sił.

Tande uległ wypadkowi 25 marca podczas serii próbnej na skoczni w Planicy. Skok Norwega wyglądał koszmarnie i zakończył się upadkiem z dużej wysokości. 27-latek runął na bulę i bezwładnie zsunął się na sam dół zeskoku. Wokół niego natychmiast pojawiły się służby medyczne.



Do karetki trafił nieprzytomny, a po ustabilizowaniu, został przetransportowany śmigłowcem do szpitala w Lublanie. Badania wykazały że dostał złamania obojczyka i przebicia płuca.



Zawodnik został wprowadzony w stan śpiączki farmakologicznej, z której wybudzono go po czterech dniach.



Na początku kwietnia Tande wrócił do Norwegii. Tam - w szpitalu w Oslo - przeszedł operację obojczyka.

We wtorek konto norweskiej reprezentacji w skokach narciarskich poinformowało na Twitterze, że w poniedziałek Tande opuścił szpital. Jak czytamy w oświadczeniu, 27-latek jest w niezłym stanie ogólnym, a w najbliższym czasie będzie potrzebował spokoju i wypoczynku. Dlatego też w nadchodzących tygodniach nie będzie udzielał jakichkolwiek wywiadów.



