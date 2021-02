Skoki narciarskie. Polskie zawodniczki powalczą o punkty Pucharu Świata

Podopieczne Łukasza Kruczka stawią czoła zawodom w austriackim Hinzenbach. Na wyjazd na kolejne zawody Pucharu Świata szykuje się szczęść reprezentantek Polski.

Zbliżający się przystanek Pucharu Świata w skokach narciarskich będzie okazją do sprawdzenia się w rywalizacji ze światową czołówką dla łącznie sześciu reprezentantek Polski.

Łukasz Kruczek podjął decyzję, że do Hinzenbach pojadą: Kinga Rajda, Anna Twardosz, Kamila Karpiel, Nicole Konderla, Joanna Szwab oraz Wiktoria Przybyła.

W kwalifikacjach do piątkowego i sobotniego konkursu o awans powalczy cała szóstka zawodniczek. O bilet do niedzielnych zawodów starać się będą już tylko Kinga Rajda i Joanna Szwab. Pozostałe cztery skoczkinie wrócą wcześniej do kraju, a następnie pojadą na mistrzostwa świata juniorów w Lahti.

Aktualnie najlepszą pozycję w klasyfikacji generalnej PŚ spośród Polek zajmuje Twardosz. Polka zgromadziła do tej pory sześć punktów i zajmuje 37. miejsce.

Piątkowe kwalifikacje zaplanowano na godzinę 12.00. O 13.30 ma rozpocząć się konkurs. Sobotnie skoki zgodnie z planem wystartują razem z kwalifikacjami o 11.30. O 12.45 rozpocznie się pierwsza seria konkursowa. Niedzielny wyścig o pucharowe punkty zaplanowano z kolei na 12.15. O 11.00 panie powalczą o awans do konkursu.

AB