Podopieczne Łukasza Kruczka ponownie zmierzą się w konkursach z cyklu Pucharu Świata. Tym razem w trzyosobowym składzie wystąpią w rumuńskim Rasnovie. Czy tym razem zapunktuje więcej niż jedna z naszych zawodniczek?

Reprezentantki Polski dopiero zbierają doświadczenie w rywalizacji na najwyższym światowym szczeblu. W Pucharze Świata do tej pory najlepiej do tej pory spisywała się Kinga Rajda, która w ostatnich zawodach regularnie zajmowała miejsca w trzeciej dziesiątce.

Łukasz Kruczek nie zamierza oszczędzać swoich podopiecznych i ponownie zabiera je na pucharowe konkursy. Tym razem Polki udadzą się w trzyosobowym składzie do Rasnova.

W weekend 24-26 stycznia na rumuńskim obiekcie HS-97 zobaczymy Kingę Rajdę, Joannę Szwab oraz Annę Twardosz.

Uwaga fanów skoków narciarskich będzie skupiona przede wszystkim na pierwszej z nich. Rajda na wszystkie cztery konkursy, w których brała udział, z każdego przywoziła punkty do klasyfikacji generalnej. Najlepszy jej rezultat to 21. miejsce w Sapporo. To jednocześnie najlepszy wynik tej zawodniczki w karierze. Reprezentantka klubu SRR LZS Sokół Szczyrk plasuje się w ogólnym rankingu na 29. pozycji z dorobkiem 34 pkt.

Kwalifikacje do pierwszego konkursu zaplanowano na piątek o godzinie 13.00. W sobotę o tej samej porze ma rozpocząć się rywalizacja w zawodach. O 11.30 w niedzielę przewidziano start kwalifikacji. O 13.00 skoczkinie zasiądą na belce startowej w drugim konkursie indywidualnym.

