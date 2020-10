Reprezentanci Polski w skokach narciarskich pilnie trenują na ostatniej prostej przed rozpoczęciem nowego sezonu Pucharu Świata. "Biało-Czerwoni" przebywają na zgrupowaniu w Zakopanem, gdzie oddają swoje pierwsze tej jesieni skoki na torach lodowych.

Już mniej niż miesiąc pozostał do rozpoczęcia nowego sezonu w skokach narciarskich. Jeśli nic nie pokrzyżuje planów, skoczkowie za nieco ponad trzy tygodnie powalczą o pierwsze punkty Pucharu Świata w Wiśle.

Ostatnie dni dla reprezentantów Polski upływają pod znakiem treningów na jednej z najlepiej znanych im skoczni - Wielkiej Krokwi w Zakopanem. W tym tygodniu podopieczni Michała Doleżala oddali pierwsze tej jesieni skoki na torach lodowych. To tylko świadczy o tym, że zima już za pasem i nie zostało wiele czasu na trening.

W środowy poranek krótką fotorelacją z treningu podzielił się Adam Małysz.

"Pora na rozgrzewkę przed dzisiejszym treningiem na skoczni" - napisał w mediach społecznościowych Wiślanin.

Czołówka polskich skoczków ma pracować na zgrupowaniu w Zakopanem do czwartku. Zawodnicy myślą o powrocie do rywalizacji w miarę normalnym kształcie. Sytuacja na świecie ponownie jest jednak dynamiczna, wobec czego w nowy sezon z pewnością będzie różnił się od tych, które do tej pory mieli za sobą zawodnicy.

