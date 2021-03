Finałowy akt rywalizacji w Pucharze Świata odbędzie się na mamuciej skoczni w Planicy. Organizatorzy zapowiadają, że chcą przygotować skocznię w taki sposób, by możliwe było poprawienie na niej aktualnego rekordu świata. "Mam nadzieję, że stanie się to tak szybko, jak tylko możliwe" - mówił szef komitetu organizacyjnego, Jelko Gros.

Aktualny, nieoficjalny rekord globu należy do Stefana Krafta, który w 2017 roku w Vikersund poszybował na 253,5 metra. Taką samą odległość uzyskał w 2018 roku na Letalnicy Gregor Schlierenzauer, lecz podparł skok. Oficjalny rekord słoweńskiej skoczni to 252 metry, a jego autorem jest Ryoyu Kobayashi.

Dla Słoweńców walka o miano największej skoczni świata ma wymiar prestiżowy, toteż nic dziwnego że zapowiadają, iż rekord może zostać w najbliższych dniach poprawiony. Według komitetu organizacyjnego obiekt zostanie przygotowany w taki sposób, by było to możliwe. - Wiecie jak to jest, nie da się tego zaplanować. Mam jednak nadzieję, że rekord padnie tak szybko, jak to tylko możliwe - mówił Gros w rozmowie z "Delo".



W Planicy odbędą się trzy konkursy indywidualne i jeden drużynowy.



