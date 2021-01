Piotr Żyła niespodziewanie został zdyskwalifikowany po kwalifikacjach do niedzielnego konkursu w Zakopanem! Nasz skoczek nie weźmie udziału w zawodach z powodu nieprawidłowego kombinezonu. Ten był zbyt szeroki o jeden centymetr.

Wydawało się, że wszyscy nasi zawodnicy wywalczą pewny awans do niedzielnego konkursu indywidualnego. Tak się jednak nie stało, bo tuż po ogłoszeniu wyników, Piotr Żyła został zdyskwalifikowany za nieprzepisowy kombinezon.

Oznacza to, że nasz zawodnik nie weźmie udziału w niedzielnym konkursie indywidualnym. Jutro będzie za to skakał jako pierwszy z Polaków w konkursie drużynowym. "Biało-Czerwonych" reprezentować będą także Kamil Stoch, Andrzej Stękała i Dawid Kubacki.



Co ciekawe, w dniu konkursu drużynowego Żyła obchodził 34. urodziny.



Komentatorzy TVP Sport w studio ujawnili, że Piotr Żyła był wyraźnie wściekły po kontroli sprzętu. Nasz zawodnik wybiegł z pomieszczenia, nie zabierając nawet kurtki.

Doświadczonego skoczka usprawiedliwiać próbował prezes PZN-u Apoloniusz Tajner.



- Podczas kontroli skoczek też musi wiedzieć, jak się ustawić, jak stanąć. To jest bardzo ważne i niewykluczone, że właśnie doszło do takiej sytuacji - skomentował Apoloniusz Tajner.



Jak poinformowano, kombinezon w biodrach okazał się zbyt szeroki o... jeden centymetr.

Plan Pucharu Świata w Zakopanem:

piątek (15.01.2021)

15:45 - oficjalny trening

18:00 - kwalifikacje

sobota (16.01.2021)

15:00 - seria próbna

16:15 - pierwsza seria konkursu drużynowego

niedziela (17.01.2021)

15:00 - seria próbna

16:00 - pierwsza seria konkursu indywidualnego

Zdjęcie Piotr Żyła / Grzegorz Momot / PAP

