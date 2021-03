Piotr Żyła, który na tegorocznych narciarskich mistrzostwach świata w Oberstdorfie dwa razy stawał na podium - w tym na najwyższym - odebrał we wtorek medal 500-lecia Reformacji. Przyznaje go luterańska parafia ze Szczyrku - poinformował ks. Jan Byrt.

Pochodzący z Beskidów zawodnik zdobył złoty medal podczas konkursu na skoczni normalnej oraz wraz z Andrzejem Stękałą, Kamilem Stochem i Dawidem Kubackim, wywalczył trzecie miejsce w konkursie drużynowym (na dużej skoczni).

Parafia ewangelicka przygotowała medale na 500. rocznicę Reformacji i odznaczyła nimi tych, którzy pomagali jej w różnych projektach. Jak poinformował ksiądz ze Szczyrku Żyła otrzymał we wtorek nowszą, nieznacznie zmienioną wersję odznaczenia. Wcześniejszą, która została przygotowana przed 500-leciem Reformacji (w 2017 r.), otrzymali m.in. papież Franciszek, prezydent Andrzej Duda, były premier i były przewodniczący PE Jerzy Buzek, skoczkowie narciarscy Adam Małysz czy Kamil Stoch oraz trener Jan Szturc.

"Cieszę się, że mój uczeń osiągnął taki sukces. Dla moich obecnych podopiecznych jest niesamowitą motywacją, że zdobył on mistrzostwo świata. To jest wspaniała sprawa" - powiedział ks. Byrt, który uczył Żyłę religii, gdy ten uczęszczał do Szkoły Mistrzostwa Sportowego w Szczyrku.

Jak dodał, podczas wtorkowej uroczystości, która odbyła się we wspomnianej szkole, skoczek dostał też codzienne, krótkie rozważania biblijne oraz książkę "Boża wiadomość dla ciebie".

"Na lekcjach religii z Piotrem nie raz dochodziliśmy do wniosku, że bez Boga nie można niczego osiągnąć. To pięknie powiedział Kamil Stoch: jeśli Bóg jest na pierwszym miejscu, to wszystko jest na właściwym miejscu" - powiedział duchowny.

Przypomniał on, że Żyła wielokrotnie wspierał projekty charytatywne szczyrkowskich luteranów. Zasadził też drzewko w Ogrodzie Reformacji przy kościele.

Medal z mosiądzu zaprojektowali parafianie ze Szczyrku. Na awersie znajduje się złota Róża Lutra, godło reformacji i symbol Kościoła ewangelicko-augsburskiego. Na rewersie wygrawerowane zostały cztery fundamenty Reformacji: "Tylko Jezus. Tylko wiara. Tylko Pismo Święte. Tylko łaska".

Ks. Jan Byrt znany jest z niekonwencjonalnych pomysłów promujących wiarę i sport. Na stokach rozdawał narciarzom Biblię. Zimą daje dzieciom sprzęt narciarski, a latem rowery. Obok kościoła w Szczyrku, w ogrodzie, drzewa sadzą politycy, samorządowcy i sportowcy.

Kościół Ewangelicko-Augsburski w Polsce liczy ok. 70 tys. wiernych. Najliczniejsza grupa luteranów mieszka na Śląsku Cieszyńskim, gdzie trendy reformacyjne dotarły wkrótce po wystąpieniu Marcina Lutra. Diecezja cieszyńska zrzesza ok. 40 tys. wiernych.

Wspólne gratulacje dla Piotra nagrali burmistrz Wisły Tomasz Bujok, prezes WSS Wisła Zbigniew Wuwra, pierwszy trener Żyły Jan Szturc oraz młodzi skoczkowie wspomnianego klubu. Oprócz podziękowań na filmie głośno, wspólnie podkreślili: "Tutaj lata nasz mistrz świata". Krótki film można obejrzeć w serwisie internetowym YouTube.

Autor: Rafał Czerkawski