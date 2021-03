- Nie pozbędziecie się mnie tak łatwo - tak miały brzmieć pierwsze słowa Daniela Andre Tandego po wybudzeniu ze śpiączki farmakologicznej. Informację przekazał mediom dyrektor norweskiej kadry Clas Brede Brathen.

27-latek został w nocy z niedzieli na poniedziałek wybudzony ze śpiączki farmakologicznej. Wszystko wskazuje na to, że norweski skoczek wraca do siebie w szybkim tempie.

Clas Brede Brathen, dyrektor norweskiej kadry, rozmawiał już z zawodnikiem. Przekazał też mediom ciekawą informację.

- Biorąc pod uwagę wszystkie okoliczności, jest w dobrej formie. Dobrze, że mogłem z nim porozmawiać - powiedział Brathen.





Tande wybudzony ze śpiączki

Ujawnił też pierwsze słowa Tandego, wypowiedziane po przebudzeniu.



- Pierwsze co powiedział to: Nie pozbędziecie się mnie tak łatwo - wyznał dyrektor norweskiej kadry.



Zaznaczył też, że sam skoczek nie pamięta nic z upadku w Planicy. To jednak dość częste przy tego typu poważnych urazach.



Przypomnijmy, że Tande zaliczył koszmarny upadek w serii próbnej, z ogromnej wysokości upadając na bulę. Zawodnik uderzył w zeskok z potężną siłą, po czym przekoziołkował na sam dół skoczni. Natychmiast został reanimowany i przewieziony helikopterem do szpitala.





Zdjęcie Koszmarny wypadek Daniela Andre Tandego / Grzegorz Momot / PAP

WG