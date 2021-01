Peter Prevc otrzymał dodatni wynik testu na koronawirusa, a Domen Prevc razem z nim trafi na kwarantannę. To oznacza, że obaj słoweńscy skoczkowie nie wystartują w zawodach PŚ w Willingen.

Koronawirus nie odpuszcza reprezentantom Słowenii, a konkretnie braciom Prevcom. Przed tygodniem test wykazał zakażenie Cene Prevca, który z tego powodu opuścił zawody w Lahti.



Na kolejne zawody - w niemieckim Willingen - nie pojadą także jego bracia i jednocześnie koledzy z reprezentacji. Jak poinformowano, test Petera dał wynik pozytywny, a na kwarantannę zostanie skierowany także Domen.



Jedno ze zwolnionych miejsc ma zająć 22-letni Lovro Kos. Drugie, z powodu braków kadrowych, pozostanie wolne.



Wcześniej ogłoszono już, że do kadry Słowenii wróci Timi Zajc. To zawodnik, który publicznie krytykował poprzedniego szkoleniowca, obwiniając go o słabe wyniki Słoweńców podczas MŚ w lotach.

Zawody PŚ w Willingen zaplanowane są na weekend 30-31 stycznia.

