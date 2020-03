Reprezentacja Polski w czteroosobowym składzie wystąpi w zawodach z cyklu Pucharu Kontynentalnego w skokach narciarskich. Do drugoligowej rywalizacji zdegradowany został Paweł Wąsek.

Równo z rozpoczęciem rywalizacji o prestiżowe nagrody Raw Air, w najbliższy weekend pozostali skoczkowie wystąpią w Pucharze Kontynentalnym w Lahti.

Polacy do Finlandii polecą w czteroosobowej grupie. Do reprezentacji powołani zostali: Andrzej Stękała, Paweł Wąsek, Stefan Hula i Arkadiusz Jojko.

W drugoligowych zawodach zabraknie Macieja Kota, który po dobrych występach powrócił do składu Pucharu Świata i wystąpi w kwalifikacjach do pierwszego konkursu turnieju Raw Air w Oslo. Zdegradowany do PK został tymczasem Paweł Wąsek. 20-latek nie zakwalifikował się do piątkowego konkursu w Lahti, a w niedzielę zakończył zawody na 56. miejscu.

W aktualnej klasyfikacji generalnej Pucharu Kontynentalnego żółtą koszulkę dzierży Clemens Aigner (931 pkt) przed Clemensem Leinerem (885 pkt) oraz Martinem Hamannem (559 pkt). Najwyżej z "Biało-Czerwonych" plasuje się Kot. Zakopiańczyk widnieje na 11. pozycji w tabeli z dorobkiem 358 pkt. Paweł Wąsek jest 16. (274 pkt), Andrzej Stękała zajmuje 30. miejsce (140 pkt), a Stefan Hula jest 36. (113 pkt).

Do końca sezonu PK pozostało już tylko sześć konkursów indywidualnych. Po Lahti zawodnicy przeniosą się do Zakopanego, a bój o punkty zakończą w rosyjskim Czajkowskim.

Pierwszy z konkursów na skoczni HS130 w fińskim Lahti rozpocznie się w sobotę 7 marca o godz. 16.15.

AB