Dyrektor Pucharu Świata w skokach narciarskich - Sandro Pertile w rozmowie z serwisem "skijumping.pl" odniósł się do wzbudzającej w ostatnim czasie duże kontrowersje pracy sędziów, oceniających styl lotu. Woch wziął arbitrów w obronę. - Mają specyficzną perspektywę skoku ze swojej wieży - mówił.

Kwestia not za styl, które w przypadku niektórych skoków wydają się być zawyżane rozgrzała środowisko. Zdaniem wielu system pracy sędziów, oceniających postawę zawodników z odległej wieży, bez możliwości analizy powtórek jest niesprawiedliwy i należałoby go zmienić.

Do sprawy odniósł się szefujący zmaganiom w PŚ Pertile, który do tematu podchodzi z dużo większym spokojem. - Pojawiają się pewne różnice zdań pośród sędziów, ale po każdych zawodach grupa za to odpowiedzialna ocenia ich pracę - zapewnił. - Czasami widoczność z kabiny sędziowskiej być może nie jest najlepsza, a niekiedy jest wręcz lepsza. Musimy to wziąć pod uwagę - dodawał, broniąc tym samym arbitrów.



Czołowi zawodnicy Pucharu Świata znajdują się już w niemieckim Oberstforie, gdzie rozpocznie się Turniej Czterech Skoczni. Triumfu wywalczonego przed rokiem bronić będzie Dawid Kubacki.



