- Norweski Związek Narciarski nie chce, aby Rosja oraz rosyjscy sportowcy uczestniczyli w nadchodzących zawodach Pucharu Świata i MŚ w lotach rozgrywanych w Norwegii - mówi prezes federacji Erik Roeste.

Skoki narciarskie. Raw Air bez reprezentacji Rosji?

Zawody męskiego i żeńskiego "Raw Air" mają odbyć się początkiem marca w Norwegii. Rywalizacja w Lillehammer i Oslo zaplanowana jest na dni 11-13 marca. Skocznia o nazwie Vikersundbakken będzie areną mistrzostw świata w lotach narciarskich.

"Naruszenie przez Rosję prawa międzynarodowego i ataki na naród ukraiński wymagają międzynarodowego potępienia i nakładania sankcji. Sport nie jest oderwany od realiów rzeczywistości i nie może odnosić się biernie do tego, co aktualnie się dzieje" - brzmi komunikat Norweskiego Związku Narciarskiego, który wystosował już oficjalny wniosek do FIS w tej sprawie.

