Skoczkowie narciarscy narażeni są na przeróżne urazy. Takiego jednak trudno było się spodziewać. Przed zawodami Pucharu Kontynentalnego w Willingen Norweg Sander Vossan Eriksen... ugodził się nożem w udo.

O sytuacji poinformowała norweska federacja jeszcze przed występem Eriksena podczas pierwszego sobotniego konkursu PK w Willingen.

Jak w ogóle doszło do niefortunnego wypadku? Norweski związek tłumaczy, że Eriksen próbował poprawić wiązania, ale nieszczęśliwie ugodził się nożem. Natychmiast trafił do karetki, gdzie lekarz chciał zszyć nogę skoczka. Skończyło się jednak na założeniu opatrunku.



Co więcej, Eriksen wziął udział w porannych zawodach, zajmując w nich 11. miejsce!



Zwyciężył po raz trzeci z rzędu Ulrich Wohlgennant, a wysoko uplasowali się Polacy - 4. miejsce zajął Aleksander Zniszczoł, a 5. Paweł Wąsek.





Zdjęcie Skoki narciarskie / AFP

WG