Noriaki Kasai od dwóch sezonów nie prezentuje dyspozycji, która pozwoliłaby mu nawiązać walkę w Pucharze Świata. Rutyniarz jednak nie myśli o końcu kariery i zapowiada, że już skupia się na przygotowaniach do igrzysk olimpijskich w Pekinie.

Japończyk po raz ostatni punkty klasyfikacji generalnej PŚ zdobył w końcówce sezonu 2018/2019. Ostatnie dwa lata to seria słabych występów i jedynie epizodycznej roli w kadrze. Dość powiedzieć, że w obecnym sezonie ani razu 48-latek nie dostał szansy na to, by walczyć na najwyższym szczeblu.

Mogłoby się więc wydawać, że Kasai powoli schodzi ze sceny, lecz on sam nie bierze takiego scenariusza pod uwagę. - Rozpoczynam przygotowania do kolejnej zimy. Sezon olimpijski chcę zacząć w wielkiej formie - deklarował w rozmowie z japońskimi mediami, co wychwyciła redakcja "Skijumping.pl".



Japończyk dotąd startował w IO ośmiokrotnie - po raz pierwszy w Albertville, w 1992 roku. Na koncie ma trzy medale - srebrny, zdobyty indywidualnie w Soczi, a także srebrny i brązowy wywalczony w drużynie (Lillehammer i Soczi).



