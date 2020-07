Polskie skoczkinie nie próżnują i ostro przygotowują się do sezonu zimowego. Wśród codziennych obowiązków sportowych znalazła się jednak chwila na nietypowy trening latania. Dziewczyny odwiedziły tunel aerodynamiczny.

Podopieczne Łukasza Kruczka mają za sobą całkiem udaną zimę. Apetyt rośnie jednak w miarę jedzenia i skoczkinie pilnie trenują przed nowymi wyzwaniami, jakie czekają je w nadchodzących miesiącach.

W przerwie pomiędzy treningami znalazł się jednak czas na urozmaicenie aktywności i wdrożenie treningu uzupełniającego, który może przynieść sporo frajdy tym, którzy uwielbiają adrenalinę.

Środa upłynęła polskim zawodniczkom na treningu w tunelu aerodynamicznym. Sądząc po zdjęciach, zabawa była przednia.

Aktualnie trzon reprezentacji Polski kobiet stanowi sześć zawodniczek: Kinga Rajda, Anna Twardosz, Kamila Karpiel, Nicole Konderla, Joanna Szwab oraz Wiktoria Przybyła.

