Skoki narciarskie na zimowych igrzyskach 2026 [TERMINARZ, HARMONOGRAM KONKURSÓW]
Na zimowych igrzyskach olimpijskich 2026 zaplanowano rekordowe sześć konkursów. Trzykrotnie na skoczniach w Predazzo będą rywalizowali panowie, dwa razy panie, a raz wspólnie, podczas zawodów drużyn mieszanych. Skoki narciarskie na zimowych igrzyskach. Kiedy skaczą Polacy? Kiedy konkursy skoków? Sprawdź terminarz skoków narciarskich na ZIO 2026.
Zimowe igrzyska olimpijskie 2026 odbędą się w dniach od 6 do 22 lutego. Ich uczestnicy, a w tym rzecz jasna reprezentanci Polski powalczą o 116 medali (czyli łącznie 348 krążków) w 16 dyscyplinach. Na starcie zobaczymy m.in. polskich skoczków i skoczkinie, którzy zmierzą się w sześciu konkursach skoków narciarskich i powalczą o 10 medali.
Zimowe igrzyska olimpijskie 2026. Kiedy konkursy skoków narciarskich? [TERMINARZ, HARMONOGRAM]
W porównaniu do poprzednich zimowych igrzysk olimpijskich z Pekinu doszło do dwóch zmian. Przede wszystkim został dołożony indywidualny konkurs pań na skoczni dużej, co daje nam rekordową liczbę sześciu konkursów. Poza tym doszło do epokowej zmiany, która wywołała wiele dyskusji. Podczas zimowych igrzysk olimpijskich 2026 skoczkowie nie będą rywalizowali w popularnej "drużynówce", a po raz pierwszy w historii ZIO w konkursie duetów.
Skocznia HS 109 (K-98)
- 5 lutego (czwartek), godz. 17:00 - Trening pań
- 5 lutego (czwartek), godz. 20:00 - Trening panów
- 6 lutego (piątek), 9:00 - Trening pań
- 7 lutego (sobota), godz. 17:45 - Seria próbna pań
- 7 lutego (sobota), godz. 18:45 - Konkurs indywidualny pań
- 8 lutego (niedziela), godz. 16:30 - Trening kobiet
- 8 lutego (niedziela), godz. 19:00 - Trening panów HS
- 9 lutego (poniedziałek), godz. 18:00 - Seria próbna panów
- 9 lutego (poniedziałek), godz. 19:00 - Konkurs indywidualny panów
- 10 lutego (wtorek), godz. 17:30 - Seria próbna przed konkursem drużyn mieszanych HS
- 10 lutego (wtorek), godz. 18:45 - Konkurs drużyn mieszanych HS 109
Skocznia HS 143 (K-128)
- 12 lutego (czwartek), godz. 17:00 - Trening pań
- 12 lutego (czwartek), godz. 20:00 - Trening panów
- 13 lutego (piątek), godz. 18:30 - Trening pań
- 14 lutego (sobota), godz. 9:00 - Trening pań
- 14 lutego (sobota), godz. 17:30 - Seria próbna panów
- 14 lutego (sobota), godz. 18:45 - konkurs indywidualny panów
- 15 lutego (niedziela), godz. 17:30 - Seria próbna pań
- 15 lutego (niedziela), godz. 18:45 - konkurs indywidualny pań
- 16 lutego (poniedziałek), godz. 18:00 - Seria próbna panów przed konkursem duetów
- 16 lutego (poniedziałek), godz. 19:00 - konkurs duetów panów
Miejmy nadzieję, że polskim skoczkom uda się podtrzymać dobrą passę, która trwa od 2010 i zimowych igrzysk olimpijskich w Vancouver. Od tamtego czasu Biało-Czerwoni z każdych kolejnych ZIO przywożą medale. W Vancouver były dwa srebra Adama Małysza, w Sochi dwa złota Kamila Stocha, w Pjongczangu złoto Kamila Stocha i brąz w konkursie drużynowym, a w Pekinie brąz Dawida Kubackiego.