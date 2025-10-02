Skoki narciarskie na zimowych igrzyskach 2026 [TERMINARZ, HARMONOGRAM KONKURSÓW]

Zimowe igrzyska olimpijskie 2026 odbędą się w dniach od 6 do 22 lutego. Ich uczestnicy, a w tym rzecz jasna reprezentanci Polski powalczą o 116 medali (czyli łącznie 348 krążków) w 16 dyscyplinach. Na starcie zobaczymy m.in. polskich skoczków i skoczkinie, którzy zmierzą się w sześciu konkursach skoków narciarskich i powalczą o 10 medali.

Zimowe igrzyska olimpijskie 2026. Kiedy konkursy skoków narciarskich? [TERMINARZ, HARMONOGRAM]

W porównaniu do poprzednich zimowych igrzysk olimpijskich z Pekinu doszło do dwóch zmian. Przede wszystkim został dołożony indywidualny konkurs pań na skoczni dużej, co daje nam rekordową liczbę sześciu konkursów. Poza tym doszło do epokowej zmiany, która wywołała wiele dyskusji. Podczas zimowych igrzysk olimpijskich 2026 skoczkowie nie będą rywalizowali w popularnej "drużynówce", a po raz pierwszy w historii ZIO w konkursie duetów.

Skocznia HS 109 (K-98)

5 lutego (czwartek), godz. 17:00 - Trening pań

5 lutego (czwartek), godz. 20:00 - Trening panów

6 lutego (piątek), 9:00 - Trening pań

7 lutego (sobota), godz. 17:45 - Seria próbna pań

7 lutego (sobota), godz. 18:45 - Konkurs indywidualny pań

8 lutego (niedziela), godz. 16:30 - Trening kobiet

8 lutego (niedziela), godz. 19:00 - Trening panów HS

9 lutego (poniedziałek), godz. 18:00 - Seria próbna panów

9 lutego (poniedziałek), godz. 19:00 - Konkurs indywidualny panów

10 lutego (wtorek), godz. 17:30 - Seria próbna przed konkursem drużyn mieszanych HS

10 lutego (wtorek), godz. 18:45 - Konkurs drużyn mieszanych HS 109

Skocznia HS 143 (K-128)

12 lutego (czwartek), godz. 17:00 - Trening pań

12 lutego (czwartek), godz. 20:00 - Trening panów

13 lutego (piątek), godz. 18:30 - Trening pań

14 lutego (sobota), godz. 9:00 - Trening pań

14 lutego (sobota), godz. 17:30 - Seria próbna panów

14 lutego (sobota), godz. 18:45 - konkurs indywidualny panów

15 lutego (niedziela), godz. 17:30 - Seria próbna pań

15 lutego (niedziela), godz. 18:45 - konkurs indywidualny pań

16 lutego (poniedziałek), godz. 18:00 - Seria próbna panów przed konkursem duetów

16 lutego (poniedziałek), godz. 19:00 - konkurs duetów panów

Miejmy nadzieję, że polskim skoczkom uda się podtrzymać dobrą passę, która trwa od 2010 i zimowych igrzysk olimpijskich w Vancouver. Od tamtego czasu Biało-Czerwoni z każdych kolejnych ZIO przywożą medale. W Vancouver były dwa srebra Adama Małysza, w Sochi dwa złota Kamila Stocha, w Pjongczangu złoto Kamila Stocha i brąz w konkursie drużynowym, a w Pekinie brąz Dawida Kubackiego.

