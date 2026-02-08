Skoki narciarskie na igrzyskach olimpijskich 8 lutego [TRANSMISJA NA ŻYWO]

Drugi trening skoków narciarskich na zimowych igrzyskach olimpijskich 2026 odbędzie się dzisiaj 8 lutego o godzinie 19:00. Transmisję na żywo w TV z sesji treningowej będzie można obejrzeć na kanale Eurosportu 1. Z kolei stream online będzie dostępny w platformie HBO Max. Relacja tekstowa oraz wyniki w Interii Sport.

Skoki na zimowych igrzyskach olimpijskich. Gdzie i o której oglądać trening skoczków dzisiaj? [NA ŻYWO, TV]

Pierwszy konkurs skoków narciarskich mężczyzn na skoczni normalnej HS 107 w Predazzo zaplanowano na poniedziałek 9 lutego. Zanim jednak skoczkowie ruszą do walki o medale, wezmą udział w kilku treningach. Drugi z nich odbędzie się dzisiaj.

Reprezentacja Polski skoczków na zimowe igrzyska olimpijskie 2026 udała się w składzie Kacper Tomasiak, Kamil Stoch i Paweł Wąsek. To właśnie tę trójkę będzie można zobaczyć w dzisiejszej sesji treningowej oraz w poniedziałkowym konkursie.

Faworytem do medali na igrzyskach jest rzecz jasna dominator tej zimy, czyli Domen Prevc. Jest to jednak zawodnik preferujący większe skocznie i nie uchodzi on za tak wielkiego kandydata do złota, jak na obiekcie dużym. Dlatego dzisiaj będzie można przekonać się po raz pierwszy, na co stać Słoweńca, ponieważ nie wziął on udziału w czwartkowym treningu.

W jego trakcie dobrze wypadli zwłaszcza dwaj Polacy. Tomasiak zajął w kolejnych sesjach odpowiednio 7., 11., i 9. miejsce, a Wąsek 12., 10., i 22. Nieco słabiej spisywał się Stoch, który był 29., 24., i 28, ale on większe nadzieje wiąże z dużą skocznią.

Obiekt normalny w Predazzo jest bardzo szczęśliwy dla naszych skoczków. Zawody najwyższej rangi rozgrywane są na nim rzadko, a mimo to złoty medal mistrzostw świata z rekordem skoczni w 2003 roku wywalczył tutaj Adam Małysz. Z kolei w 2020 roku w dwóch konkursach Pucharu Świata trzecie miejsce zajmował Dawid Kubacki. Oczywiście skocznia przeszła przed igrzyskami gruntowną modernizację, a letnią próbę przedolimpijską wygrał na niej Jan Hoerl, przed Danielem Tschofenigiem i Ryoyu Kobayashim.

Igrzyska olimpijskie. Na zdjęciu Kacper Tomasiak oraz Felix Hoffmann sfotografowany w locie JAVIER SORIANO / AFP AFP

Domen Prevc MATTHIAS SCHRADER East News