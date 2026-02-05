Partner merytoryczny: Eleven Sports

Skoki narciarskie na igrzyskach olimpijskich 5 lutego [TRANSMISJA NA ŻYWO]

Aleksy Kiełbasa

Aleksy Kiełbasa

Czas na pierwszy trening skoczków narciarskich na zimowych igrzyskach olimpijskich 2026. Na belce skoczni normalnej w Predazzo zobaczymy Kacpra Tomasiaka, Kamila Stocha oraz Pawła Wąska. Gdzie oglądać w TV trening skoczków dzisiaj? Transmisja na żywo, stream. Skoki narciarskie. Relacja tekstowa i wyniki w Interii Sport.

Zawodnik w stroju skoczka narciarskiego unosi się w powietrzu podczas nocnego konkursu na tle ciemnych drzew, widoczny numer startowy i sprzęt sportowy.
Kacper Tomasiak będzie liderem kadry skoczków na zimowych igrzyskach olimpijskich 2026Wojtek RadwańskiAFP
Pierwszy trening skoków narciarskich na zimowych igrzyskach olimpijskich 2026 odbędzie się dzisiaj o godzinie 20:00. W jego trakcie zawodnicy oddadzą po dwa skoki. Relacja tekstowa oraz wyniki w Interii Sport.

Skoki na zimowych igrzyskach olimpijskich. O której trening skoczków dzisiaj? [NA ŻYWO, TV]

Pierwszy konkurs skoków narciarskich mężczyzn na skoczni normalnej HS 107 w Predazzo zaplanowano na poniedziałek 9 lutego. Zanim jednak skoczkowie ruszą do walki o medale, odbędą kilka treningów. Pierwszy z nich będzie miał miejsce dzisiaj.

Reprezentacja Polski skoczków na zimowe igrzyska olimpijskie 2026 udała się w składzie Kacper Tomasiak, Kamil Stoch i Paweł Wąsek. To właśnie tę trójkę będzie można zobaczyć w dzisiejszej sesji treningowej oraz w poniedziałkowym konkursie.

Faworytem do medali na igrzyskach jest rzecz jasna dominator tej zimy, czyli Domen Prevc. Jest to jednak zawodnik preferujące większe skocznie i nie uchodzi on za tak wielkiego kandydata do złota, jak na obiekcie dużym. Dlatego dzisiaj będzie można przekonać się po raz pierwszy, na co stać Słoweńca oraz przede wszystkim, w jakiej dyspozycji na ZIO udali się Polacy.

Obiekt normalny w Predazzo jest bardzo szczęśliwy dla naszych skoczków. Zawody najwyższej rangi rozgrywane są na nim rzadko, a mimo to złoty medal mistrzostw świata z rekordem skoczni w 2003 roku wywalczył tutaj Adam Małysz. Z kolei w 2020 roku w dwóch konkursach Pucharu Świata trzecie miejsce zajmował Dawid Kubacki. Oczywiście skocznia przeszła przed igrzyskami gruntowną modernizację, a letnią próbę przedolimpijską wygrał na niej Jan Hoerl, przed Danielem Tschofenigiem i Ryoyu Kobayashim.

Pierwszy trening skoków narciarskich na zimowych igrzyskach olimpijskich 2026 odbędzie się dzisiaj o godzinie 20:00. W jego trakcie zawodnicy oddadzą po dwa skoki. Relacja tekstowa oraz wyniki w Interii Sport. Sesja nie będzie transmitowana w TV ani pokazywana za pośrednictwem streamu online.

Zawodnik w niebieskim kombinezonie i czerwonej kamizelce startowej podczas skoku narciarskiego w locie, w tle rozmyte drzewa, na kasku widoczne logo sponsora.
Kamil StochFoto OlimpikAFP
Paweł Wąsek
Paweł WąsekKERSTIN JOENSSON / AFPAFP

