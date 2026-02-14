Skoki narciarskie na igrzyskach olimpijskich 14 lutego [TRANSMISJA NA ŻYWO]

Konkurs skoków narciarskich mężczyzn zimowych igrzysk olimpijskich 2026 na skoczni dużej w Predazzo (HS 141) odbędzie się dzisiaj w sobotę 14 lutego o godzinie 18:45. Transmisję na żywo w TV będzie można obejrzeć na kanałach TVP 1 i Eurosportu 1. Z kolei stream online będzie dostępny na stronie internetowej TVP Sport oraz w platformie HBO Max. Relacja tekstowa oraz wyniki w Interii Sport.

Skoki na zimowych igrzyskach 2026. O której konkurs dzisiaj, 14 lutego? [NA ŻYWO, TV]

Przed nami pierwszy z trzech konkurów zimowych igrzysk olimpijskich 2026 w skokach narciarskich na skoczniu dużej (HS 141) w Predazzo. Dziś panowie będą rywalizowali w konkursie indywidualnym.

Skocznia ta jest bardzo szczęśliwa dla naszych skoczków. W 2003 roku złoto mistrzostw świata z rekordem skoczni zdobył tutaj Adam Małysz. Natomiast 10 lat później swoje jedyne mistrzostwo świata indywidualnie wywalczył Stoch, a polska drużyna po raz pierwszy sięgnęła po medal MŚ, zdobywając brąz. Ponadto nasi reprezentanci na tym obiekcie dziewięć razy stawali na podiach Pucharu Świata, odnosząc cztery zwycięstwa.

Dodatkowo trzeba wspomnieć o tegorocznej próbie przedolimpijskiej i konkursie duetów, w którym zeszłego lata triumfowali Kamil Stoch i Dawid Kubacki. Wówczas w nieoficjalnej klasyfikacji indywidualnej wygrał właśnie Stoch, który aż o 10,8 punktu wyprzedził drugiego Ryoyu Kobayashiego. Japończyk z kolei dzień wcześniej wygrał konkurs indywidualny, przed Manuelem Fettnerem i Philippem Raimundem.

Na skoczni w Predazzo spośród Polaków podczas dzisiejszego konkursu zobaczymy świeżo upieczonego wicemistrza olimpijskiego ze skoczni normalnej Kacpra Tomasiaka oraz trzykrotnego mistrza olimpijskiego Kamila Stocha i Pawła Wąska.

Do grona faworytów poza medalistami ze skoczni normalnej, czyli Philippem Raimundem, Kacprem Tomasiakiem, Renem Nikaido i Gregorem Deschwandenem, bez wątpienia zalicza się dominator tego sezonu, czyli Domen Prevc oraz Ryoyu Kobayashi, Jan Hoerl, a patrząc na wyniki treningów, po cichu można mieć nadzieję na niespodziankę ze strony Kamila Stocha.

Konkurs skoków narciarskich mężczyzn zimowych igrzysk olimpijskich 2026 na skoczni dużej w Predazzo (HS 141) odbędzie się dzisiaj w sobotę 14 lutego o godzinie 18:45. Relacja tekstowa oraz wyniki w Interii Sport.

Transmisję na żywo w TV będzie można obejrzeć na kanałach TVP 1 i Eurosportu 1. Z kolei stream online będzie dostępny na stronie internetowej TVP Sport oraz w platformie HBO Max.

Paweł Wąsek Grzegorz Momot PAP

Kamil Stoch ANNE-CHRISTINE POUJOULAT AFP

Marcin Lepa: Rozdzielmy Maliszewską i Niewińskiego, bo to dwie zupełnie różne historie Polsat Sport