Skoki narciarskie na igrzyskach olimpijskich 12 lutego [TRANSMISJA NA ŻYWO]

Aleksy Kiełbasa

Rywalizacja w skokach narciarskich na zimowych igrzyskach olimpijskich 2026 przenosi się na skocznię dużą (HS 141). Dziś pierwszy trening, w którym powinniśmy zobaczyć Kacpra Tomasiak oraz pozostałych naszych reprezentantów. Gdzie oglądać w TV trening skoczków dzisiaj? Transmisja na żywo, stream. Skoki narciarskie. Relacja tekstowa i wyniki w Interii Sport.

Zawodnik w niebieskim kombinezonie, kasku i zjazdowych butach podczas skoku narciarskiego rozpędza się na rozbiegu, obie dłonie trzymając tuż przy ciele, narty oznakowane zielonym logo Fischer.
Kacper Tomasiak na skoczni normalnej podczas zimowych igrzysk olimpijskich 2026Foto OlimpikAFP
Pierwszy trening skoków narciarskich na obiekcie HS 141 w Predazzo podczas zimowych igrzysk olimpijskich 2026 odbędzie się dzisiaj o godzinie 20:00. W jego trakcie zawodnicy oddadzą po trzy skoki. Relacja tekstowa oraz wyniki w Interii Sport.

Apoloniusz Tajner: Nie sądziłem, że stać mnie jeszcze na takie emocje. WIDEOPolsat SportPolsat Sport

Skoki na zimowych igrzyskach olimpijskich 2026. O której trening skoczków dzisiaj? [NA ŻYWO]

Zakończyła się już rywalizacja w skokach narciarskich na skoczni HS 107 w Predazzo podczas zimowych igrzysk olimpijskich 2026. Polacy odnotowali na niej już wielki sukces, ponieważ Kacper Tomasiak w kapitalnym stylu sięgnął po srebrny medal w rywalizacji indywidualnej, a Anna Twardosz zajęła bardzo wysokie 10. miejsce w konkursie kobiet. Niestety poza tym Paweł Wąsek, Kamil Stoch i Pola Bełtowska nie zdołali awansować do II serii w konkursach indywidualnych, podobnie jak nasz zespół w mikście.

Teraz kobiety i mężczyźni przenoszą się na obiekt duży (HS 141). Na dziś zaplanowano pierwszy z treningów panów, w którym powinniśmy zobaczyć Kacpra Tomasiaka, Kamila Stocha oraz Pawła Wąska. Skocznia ta jest bardzo szczęśliwa dla naszych skoczków. W 2003 roku złoto mistrzostw świata z rekordem skoczni zdobył tutaj Adam Małysz. Natomiast 10 lat później swoje jedyne mistrzostwo świata indywidualnie wywalczył Stoch, a polska drużyna po raz pierwszy sięgnęła po medal MŚ, zdobywając brąz. Ponadto nasi reprezentanci na tym obiekcie dziewięć razy stawali na podiach Pucharu Świata, odnosząc cztery zwycięstwa.

Pierwszy trening skoków narciarskich na obiekcie HS 141 w Predazzo podczas zimowych igrzysk olimpijskich 2026 odbędzie się dzisiaj o godzinie 20:00. W jego trakcie zawodnicy oddadzą po trzy skoki. Relacja tekstowa oraz wyniki w Interii Sport. Sesja nie będzie transmitowana w TV ani pokazywana za pośrednictwem streamu online.

Sportowiec w białym stroju z polskim godłem gryzie srebrny medal, w ręku trzyma maskotkę olimpijską, ma na głowie czerwoną czapkę i narciarskie gogle na szyi.
Kacper Tomasiak z medalem olimpijskimGrzegorz MomotPAP
Kamil Stoch
Kamil StochGrzegorz MomotPAP

