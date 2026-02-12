Skoki narciarskie na igrzyskach olimpijskich 12 lutego [TRANSMISJA NA ŻYWO]

Pierwszy trening skoków narciarskich na obiekcie HS 141 w Predazzo podczas zimowych igrzysk olimpijskich 2026 odbędzie się dzisiaj o godzinie 20:00. W jego trakcie zawodnicy oddadzą po trzy skoki. Relacja tekstowa oraz wyniki w Interii Sport.

Skoki na zimowych igrzyskach olimpijskich 2026. O której trening skoczków dzisiaj? [NA ŻYWO]

Zakończyła się już rywalizacja w skokach narciarskich na skoczni HS 107 w Predazzo podczas zimowych igrzysk olimpijskich 2026. Polacy odnotowali na niej już wielki sukces, ponieważ Kacper Tomasiak w kapitalnym stylu sięgnął po srebrny medal w rywalizacji indywidualnej, a Anna Twardosz zajęła bardzo wysokie 10. miejsce w konkursie kobiet. Niestety poza tym Paweł Wąsek, Kamil Stoch i Pola Bełtowska nie zdołali awansować do II serii w konkursach indywidualnych, podobnie jak nasz zespół w mikście.

Teraz kobiety i mężczyźni przenoszą się na obiekt duży (HS 141). Na dziś zaplanowano pierwszy z treningów panów, w którym powinniśmy zobaczyć Kacpra Tomasiaka, Kamila Stocha oraz Pawła Wąska. Skocznia ta jest bardzo szczęśliwa dla naszych skoczków. W 2003 roku złoto mistrzostw świata z rekordem skoczni zdobył tutaj Adam Małysz. Natomiast 10 lat później swoje jedyne mistrzostwo świata indywidualnie wywalczył Stoch, a polska drużyna po raz pierwszy sięgnęła po medal MŚ, zdobywając brąz. Ponadto nasi reprezentanci na tym obiekcie dziewięć razy stawali na podiach Pucharu Świata, odnosząc cztery zwycięstwa.

Pierwszy trening skoków narciarskich na obiekcie HS 141 w Predazzo podczas zimowych igrzysk olimpijskich 2026 odbędzie się dzisiaj o godzinie 20:00. W jego trakcie zawodnicy oddadzą po trzy skoki. Relacja tekstowa oraz wyniki w Interii Sport. Sesja nie będzie transmitowana w TV ani pokazywana za pośrednictwem streamu online.

Kacper Tomasiak z medalem olimpijskim Grzegorz Momot PAP

Kamil Stoch Grzegorz Momot PAP