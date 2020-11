Już w najbliższy weekend skoczkowie narciarscy zainaugurują kolejny sezon Pucharu Świata. Niestety, z powodu pandemii koronawirusa zmagania na skoczni im. Adama Małysza będą odbywać się bez udziału publiczności. Niewykluczone jednak, że podczas tegorocznych mistrzostw świata w lotach fani będą mogli oglądać zmagania swoich ulubieńców na żywo! Dyrektor PŚ Sandro Pertile ma już plan, jak tego dokonać.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Apoloniusz Tajner zdradza plany wobec syna: Leopold skoczkiem raczej nie będzie. Wideo TV Interia

Najlepsi zawodnicy świata rozpoczną sezon zimowy piątkowymi kwalifikacjami na skoczni w Wiśle. W sobotę zmierzą się w konkursie drużynowym, a w niedzielę - indywidualnym.



Już w grudniu odbędą się natomiast mistrzostwa świata w lotach, które zostaną rozegrane w Planicy. Niewykluczone, że skoczkowie będą walczyć o miano najlepszego lotnika w nietypowych okolicznościach.



Bardzo możliwe, że zmagania na Letalnicy będą mogli śledzić na miejscu kibice... siedzący w swoich samochodach.

Reklama

- Pod skocznią jest duży parking. Chcielibyśmy, aby kibice przyjechali własnymi samochodami i ze swoich foteli obserwowali zawody - stwierdził dyrektor Pucharu Świata Sandro Pertile, cytowany przez branżowy portal Skijumping.pl.



Zmotoryzowani fani nie będą mogli wprawdzie stworzyć takiej atmosfery, jak w normalnych okolicznościach, lecz na pewno będą stanowić wsparcie dla skoczków, którzy mogą odczuwać ich brak.



- Bez kibiców będzie mi bardzo smutno. Myślałem o tym już kilkukrotnie. Jeszcze latem można było gdybać, że coś się wydarzy i fani będą mogli wejść na skocznie. Odkąd jest pewne, że ich zabraknie, trudno to sobie wyobrazić. Na pewno nie będzie takiej atmosfery. Nie będziemy mogli korzystać z ich wsparcia i dopingu. Ale wiem, że mogę do tego inaczej podejść. Będą mógł wrócić do moich pierwotnych emocji, do tego, od czego wszystko się zaczęło i skakać dla własnej przyjemności - przyznał w rozmowie ze swoimi fanami Kamil Stoch ( więcej na ten temat przeczytasz TUTAJ - kliknij ).



TB