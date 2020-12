Reprezentacja Polski wywalczyła w Planicy brązowy medal mistrzostw świata w lotach narciarskich. Z sukcesu cieszył się trener Michal Doleżal, który podziękował zawodnikom za udany występ.

Biało-czerwona kadra stanęła na najniższym stopniu podium, uznając wyższość jedynie zwycięskich Norwegów i Niemców. Najmocniejszym jej ogniwem był Piotr Żyła.

- Dziękuję całej drużynie. Zawsze stać na podium to nagroda. Musimy się cieszyć i tyle - mówił "na gorąco" przed kamerą "TVP Sport" Michal Doleżal.



Nieco słabiej w niedzielę spisali się Kamil Stoch i Dawid Kubacki. Trener zdradził, jakie mają problemy i czego potrzeba, by wrócili do swoich najlepszych skoków.



- Dawidowi przez problemy z plecami zmieniła się nieco pozycja w locie. Trzeba to wyleczyć i ustabilizować. Kamil potrzebuje pewności siebie - wyjaśniał.



Zdjęcie Michal Dolezal /EXPA/NEWSPIX.PL /Newspix