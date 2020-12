Polscy skoczkowie zdobyli brązowy medal mistrzostw świata w lotach w konkursie drużynowym. Piotr Żyła, Kamil Stoch i Dawid Kubacki wspólnie podkreślali, że sukces jest głównie zasługą Andrzeja Stękały. Najmłodszy z kadrowiczów był tak wzruszony, że z trudem dobierał słowa.

- Chciałbym nie gadać o skokach tylko podziękować. Mówiąc po skoku z radością, że to koniec, chodziło mi o koniec stresu. W hotelu głowa płatała takie figle, że masakra. Ciężko było cokolwiek zjeść. Przyjechałem na skocznie i było trochę lepiej. Musiałem upuścić trochę emocji, bo uzbierało się trochę. Mama pewnie skacze w domu z radości, dziękuje jej za wszystko - powiedział Stękała na antenie Eurosport.

Zakopiańczyk w trakcie wywiadu z TVP Sport zalał się łzami wzruszenia. Podkreślał, że cały dzień walczył ze sobą, podkreślając też ogromną radość z wywalczonego medalu. Polaków wyprzedzili Niemcy i Norwegowie. Norwegia zdobyła złoty medal w konkursie drużynowym po raz trzeci z rzędu, a piąty w ogóle.

- Dekorowanie chłopaków to niecodzienna, wyjątkowa sytuacja. Cieszę się, że mogłem stanąć na podium. Trzeba podziękować Andrzejowi, bo pociągnął nas za uszy do tego medalu. Zadebiutował, a wykazał się niesamowitą odwagą i poczuciem bycia. Super! - powiedział Kamil Stoch zwracając się z uznaniem do kolegi z reprezentacji.

Zdjęcie Andrzej Stękała / Łukasz Kalinowski / East News