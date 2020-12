- Bardzo cieszę się z osiągniętego wyniku. Pierwszy raz jestem na mistrzostwach świata i zająłem 10. miejsce. To jest fajne - stwierdził Andrzej Stękała po zakończeniu konkursu indywidualnego podczas MŚ w lotach w Planicy. Polski skoczek swój entuzjazm wyraził również głośnym okrzykiem po lądowaniu.

Największym wygranym MŚ w lotach w Planicy wśród polskich zawodników niewątpliwie był Andrzej Stękała. 25-latek niespodziewanie zdołał zająć 10. miejsce.



- Bardzo cieszę się z osiągniętego wyniku. Pierwszy raz jestem na mistrzostwach świata i zająłem 10. miejsce. To jest fajne - powiedział po zakończeniu zawodów Stękała, w rozmowie z "Eurosportem".



Stękała odniósł się również do niepewnych momentów w czasie swojego lotu.



- To był trochę mój błąd. Straciłem nieco wysokość, bo opadły mi narty. Nie jest to jednak spowodowane stresem, bo na górze jestem wyluzowany. Z czego to wynikało? Nie wiem.



Już jutro polscy skoczkowie zmierzą się natomiast w konkursie drużynowym (początek o godzinie 16:00).



- Liczę, że uda się osiągnąć równie dobry skok jutro. Ta czerwona kreska mnie prześladuje i chciałbym ją w końcu dopaść - zakończył rozmowę Stękała.



PA