Piotr Żyła wywalczył wraz z drużyną brązowy medal mistrzostw świata w lotach narciarskich w Planicy. Przed kamerą "TVP Sport" w swoim stylu komentował sukces żartując, że musi wypolerować krążek, by ten zmienił kolor na złoty.

Żyła był obok Andrzeja Stękały najmocniejszym ogniwem polskiego zespołu. Uzyskał 226 i 234 metry.

- Cieszę się z całego weekendu. Był równy, dobry dla mnie. Na ostatni skok się nakręciłem i udało się fajnie zakończyć zmagania - komentował "Wewiór", który oczywiście był w nastroju do żartów.



- Trzeba wziąć szczotkę. Trochę wypoleruję medal i zmieni kolor - mówił. Zapytany o to, z jakim nastawieniem podszedł do zmagań podkreślił, że najważniejsze było opanowanie.



- Podszedłem do tego na spokojnie, dobrze się bawiąc. Udało się, moja robota została wynagrodzona - podsumował.



Zdjęcie Piotr Żyła / EXPA/NEWSPIX.PL / Newspix