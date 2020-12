Dawid Kubacki po dwóch pierwszych seriach MŚ w lotach narciarskich zajmuje 12. miejsce. Polak, który zmagał się z bólem pleców był ze swojego występu umiarkowanie zadowolony, choć w rozmowie z "TVP Sport" narzekał nieco na warunki panujące na skoczni.

Pierwszy dzień rywalizacji Polaków w MŚ zakończył się małym rozczarowaniem. Po dwóch punktowanych seriach najlepszy z podopiecznych Michala Doleżala - Piotr Żyła - zajmuje siódme miejsce, do podium tracąc niemal 20 punktów.

