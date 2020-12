We wtorek, 22 grudnia na skoczni w Wiśle mają odbyć się mistrzostwa Polski. Jak informuje serwis "skijumping.pl" prognozy pogody są jednak wyjątkowo niesprzyjające co sprawia, że próba generalna przed Turniejem Czterech Skoczni może nie dojść do skutku. Gdyby tak się stało, czempionat zostałby odwołany po raz drugi z rzędu.

Trener Michal Doleżal ogłosił już skład kadry na odbywający się tradycyjnie na przełomie roku TCS. Polskę reprezentować będą Kamil Stoch, Dawid Kubacki, Piotr Żyła, Andrzej Stękała, Aleksander Zniszczoł, Klemens Murańka i Maciej Kot. Planowane na wtorek MP mają być w zamyśle dla kadry ostatnim testem przed wyjazdem do Niemiec.

Niestety, wiele wskazuje na to, że krajowy czempionat po raz drugi z rzędu może nie dojść do skutku. Po odwołaniu imprezy w 2019 roku (z uwagi na wysokie temperatury), tym razem na przeszkodzie w jej przeprowadzeniu stanąć może silny wiatr. Według prognoz ma on osiągać nawet 8 metrów na sekundę.





Zmagania na skoczni rozpocząć mają się o godzinie 14:35, pierwszą serią konkursu kobiet. Mężczyźni rozpoczną zmagania... dziesięć minut później, gdyż rywalizacja Pań i Panów toczyć się będzie naprzemiennie.



W 2018 roku mistrzostwo Polski wywalczył Kamil Stoch, który do rywalizacji przystąpi w roli obrońcy trofeum.



