Pod znakiem zapytania stanął wtorkowy Konkurs Świąteczny w Wiśle. Wszystko przez zbyt silny wiatr. Tuż przed 13.00 pojawi się ostateczna decyzja, czy zawody w ogóle się odbędą.

Konkurs Świąteczny tym razem zaplanowano na 22 grudnia na skoczni narciarskiej w Wiśle Malince. Planowo w mistrzostwach Polski po raz pierwszy na dużym obiekcie mają wystąpić również panie.



Plany organizatorów mogą się jednak zmienić przez warunki pogodowe. Wszystko przez zbyt silny wiatr.



Polski Związek Narciarski poinformował o odwołaniu oficjalnego treningu. O 12.50 ma być znany komunikat jury w sprawie możliwości rozegrania rywalizacji.



Zawody mają rozpocząć się o 14.35.



