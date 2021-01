Skoki Narciarskie. Michal Doleżal: Zastosowaliśmy poprawkę pozycji najazdowej u Kubackiego

Trener polskiej kadry skoczków narciarskich nie krył zadowolenia z wyników osiągniętych w drugim konkursie Turnieju Czterech Skoczni w Garmisch-Partenkirchen. Michal Doleżal zdradził też, jakie metody treningowe zastosowano w przypadku przygotowań Dawida Kubackiego.

Dawid Kubacki wygrał drugi konkurs Turnieju Czterech Skoczni w Garmisch-Partenkirchen. Świetnie spisali się Piotr Żyła i Kamil Stoch, zajmując trzecie i czwarte miejsce. Polaków rozdzielił Norweg Halvor Egner Granerud, który prowadzi w klasyfikacji generalnej.

- Już w czwartek Dawid pokazał, że stać go na piękny wynik i skoki na najwyższym poziomie. Jego najsłabszą próbą była ta z dzisiejszej serii treningowej. Spodziewałem się, że będziemy walczyć o czołówkę. Wszyscy w ostatnim czasie pokazywali wiele jakości i dziś to potwierdzili - stwierdził czeski opiekun polskiej kadry narodowej.





