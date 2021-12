W pierwszej części wywiadu Michal Doleżal wlał w serca polskich kibiców optymizm, mówiąc o poprawie w skokach Piotra Żyły i Dawida Kubackiego na ostatnich treningach. Zapewnił też, że w przygotowaniach do sezonu nie popełniono żadnych błędów.

- Adam też obserwował przygotowania, był z nami na treningach w lecie. Wszystko szło lepiej. Zdarzały się okresy, kiedy może nie aż tak dobrze, ale od Courchevel wyglądało to bardzo fajnie. - stwierdził w rozmowie z portalem Telewizji Polskiej czeski trener.

W rozmowie z RMF mocne słowa na temat kadry narodowej wypowiedział Adam Małysz - To brzmi dramatycznie, ale ja na Turniej Czterech Skoczni zabrałbym tylko trzech zawodników. To Kamil Stoch, Piotr Żyła i Paweł Wąsek - mówił Małysz i ujawnił też, co dalej z trenerem Michalem Doleżalem.

Skoki narciarskie. Michal Doleżal i Adam Małysz skonfliktowani?

- Nie chcę się denerwować, ale coś do mnie doszło. Nie zamierzam się jednak wypowiadać, wkręcać w to. Na pewno jak się spotkam z Adamem to porozmawiamy - stwierdził pytany bezpośrednio o wypowiedź Małysza trener Doleżal, który zapowiedział też, że tuż po konkursie o mistrzostwo Polski w czwartek podejmie decyzję o składzie na Turniej Czterech Skoczni.

