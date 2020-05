Jak informuje Polski Związek Narciarski, Michal Doleżal przyjechał do Polski, poddając się testowi na obecność koronawirusa. Wszystko wskazuje na to, że drużyna jest już w komplecie i w spokoju może przygotowywać się do kolejnego sezonu.

Pozytywne wiadomości docierają do nas ze świata skoków narciarskich. Jak przekazał Polski Związek Narciarski na swojej stronie na Facebooku, trener naszych zawodników Michal Doleżal jest już w Polsce.

Czeski szkoleniowiec powrócił po dłużej nieobecności i przeszedł test na obecność koronawirusa.



Jeżeli badania w Krakowie nie wykażą niczego niepokojącego, Doleżal będzie mógł poświęcić się przygotowaniom swoich podopiecznych do nowego sezonu.



Badanie zostało przeprowadzone w mobilnym punkcie diagnostycznym "Drive&Go-Thru".