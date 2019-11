Skoki narciarskie. Martin Schmitt kolejnym globalnym ambasadorem STS

STS – największy bukmacher w Polsce, który działa również na kilkunastu rynkach europejskich – w ramach niedawno rozpoczętej kampanii reklamowej "Dobrze wiesz, możesz obstawiać", zaprezentował kolejnego globalnego ambasadora, którym został legendarny skoczek narciarski Martin Schmitt. To trzykrotny medalista olimpijski, dziesięciokrotny medalista mistrzostw świata, wicemistrz świata w lotach narciarskich oraz dwukrotny zdobywca Pucharu Świata w skokach.

Martin Schmitt: Myślę, że Polacy będą jeszcze silniejsi.

Skoczek od jesieni 2019 roku będzie globalnie współpracował z STS na wszystkich rynkach, w których działa bukmacher. Na początku listopada br. STS zaprezentował też innego globalnego ambasadora - byłego bramkarza Petera Schmeichela.



- Nasza nowa kampania, której ambasadorami zostali Martin Schmitt oraz Peter Schmeichel, doskonale oddaje wartości marki STS, jakimi są nowoczesność, sportowy charakter oraz dynamika. Martin przez wiele lat toczył fascynujący bój o prym w świecie skoków narciarskich. Jest doskonałym przykładem jak determinacja i odwaga pozwalają osiągać sukcesy. To cechy, które charakteryzują STS m.in. w kwestii ekspansji zagranicznej dlatego współpraca z trzykrotnym medalistą olimpijskim doskonale wpisuje się w naszą strategię globalnej komunikacji - mówi Mateusz Juroszek, prezes STS.



Spółka - za sprawą licznych inwestycji w rozwój oferty zakładów, nowoczesnych technologii oraz nowych funkcjonalności dla użytkowników STS - w ostatnich sześciu latach zwiększyła przychody ponad dziesięciokrotnie - z 220 mln zł do 2,41 mld zł. STS od lutego 2019 roku rozpoczął działalność na kilkunastu rynkach europejskich. STS jest pierwszym polskim bukmacherem, który rozpoczął działalność zagraniczną. W planach jest dalsza ekspansja międzynarodowa. Obecnie spółka posiada ponad 47 procent udziałów w polskim rynku bukmacherskim, a 80 procent obrotów generują kanały online - aplikacja dedykowana systemom Android oraz iOS, strona internetowa oraz jej mobilna wersja.



Bukmacher aktywnie angażuje się we wspieranie polskiego sportu, będąc największym prywatnym podmiotem na rodzimym rynku sponsoringu. Firma jest oficjalnym sponsorem reprezentacji Polski w piłce nożnej, a także sponsorem głównym Jagiellonii Białystok oraz oficjalnym bukmacherem Lecha Poznań, Cracovii, Pogoni Szczecin, Korony Kielce, Górnika Zabrze, Zagłębia Lubin, Polskiej Ligi Siatkówki, Anwilu Włocławek, Asseco Resovii oraz PGE Vive Kielce, a także Futsal Ekstraklasa, KSW czy innych klubów i związków sportowych. STS angażuje się także we wsparcie esportu, m.in. x-kom AGO.