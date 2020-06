Prezes Ś-BZN i doradca zarządu PZN Andrzej Wąsowicz poinformował, że wyniki testów na koronawirusa kadry skoczków narciarskich i sztabu szkoleniowego spodziewane są w czwartek późnym wieczorem.

Na razie zgrupowanie "Biało-Czerwonych" w Wiśle przebiega zgodnie z planem.

W środę przed południem polscy skoczkowie narciarscy zostali przetestowani na obecność koronawirusa. Jest to konsekwencja wykrycia zakażenia u Adama Małysza.

- Normalna procedura trwa 48 godzin. Jednak kierownictwo naszej kadry spodziewa się, że wyniki będą znane w czwartek późnym wieczorem. W związku z tym po południu w czwartek skoczkowie mają zaplanowany kolejny trening w Wiśle-Malince - powiedział szef Śląsko-Beskidzkiego Związku Narciarskiego.

Małysz, który obecnie pełni funkcję dyrektora federacji ds. skoków i kombinacji norweskiej, o zakażeniu poinformował w poniedziałek na swoim profilu na Facebooku. Zdradził, że choroba przebiega bezobjawowo.

Wcześniej zbadano też fizjoterapeutę kadry Łukasza Gębalę, a wynik testu był negatywny.

Rafał Czerkawski

