Polscy skoczkowie narciarscy oraz członkowie sztabu, którzy w piątek wrócili z Trondheim z nagle przerwanych z powodu koronawirusa zawodów Pucharu Świata, przechodzą kwarantannę. Zachęcają też innych do pozostania w domach.

W sobotnie popołudnie Małysz na swoim koncie na Facebooku opublikował zdjęcie, na którym leży na kanapie i czyta książkę.

"Po powrocie z Norwegii muszę odbyć 14-dniową kwarantannę domową. I nie łamię jej zasad - nie wychodzę z domu, by nie narażać innych. Was też, a szczególnie młode osoby, proszę o odpowiedzialne zachowanie. Ograniczcie do minimum przebywanie poza domem, kontakty z ludźmi spoza najbliższej rodziny. Wymaga tego trudny okres, z jakim musimy się zmierzyć. Nie jestem panikarzem, lecz sprawy wyglądają na tyle poważnie, że warto trochę się poświęcić. Dla dobra nas wszystkich" - zaapelował dyrektor PZN ds. skoków i kombinacji norweskiej.

Wcześniej o odpowiedzialne zachowanie poprosił też Kot.

"Dla dobra nas wszystkich pozostańmy w domu, jeśli tylko nie musimy go opuszczać, i unikajmy miejsc publicznych" - zaznaczył 28-letni zawodnik w swoich mediach społecznościowych.

Rywalizację w Trondheim przerwano nagle i "Biało-Czerwoni" początkowo nie mieli jak wrócić do kraju. Przylecieli samolotem specjalnym, o którego wysłanie zwrócił się do rządu prezydent Andrzej Duda.

Z powodu pandemii zmieniono także termin zaplanowanych na przyszły tydzień mistrzostw świata w lotach narciarskich w Planicy. Przeniesiono je o rok. Kryształową Kulę za triumf w klasyfikacji generalnej PŚ zdobył Austriak Stefan Kraft. Wyprzedził Niemca Karla Geigera i Japończyka Ryoyu Kobayashiego. Najlepszy z Polaków - Dawid Kubacki - został sklasyfikowany na czwartej pozycji, a Kamil Stoch na piątej.

