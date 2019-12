Łukasz Kruczek nie ma łatwego życia z dziewczętami z kadry w skokach narciarskich. Szkoleniowiec właśnie otrzymał od jednej z nich... specjalny słownik młodzieżowego slangu.

"Szalone" - śmiał się ze współpracy z młodymi skoczkiniami Kruczek podczas jednego z pierwszych spotkań z dziennikarzami po objęciu kadry kobiet, a właściwie dziewcząt.

Były trener reprezentacji Polski mężczyzn, a do niedawna szkoleniowiec włoskich skoczków, po zakończeniu ostatniego sezonu wrócił do kraju, gdzie otrzymał ofertę trenowania reprezentacji pań.



Sztuka to niełatwa, a droga do dużych sukcesów daleka, ale krok po kroku praca posuwa się do przodu.

Jedna z zawodniczek, Wiktoria Przybyła, podarowała Kruczkowi własnoręcznie stworzony słownik młodzieżowego slangu, by trener umiał porozumieć się ze skoczkiniami.



Kruczek już nie będzie miał problemu ze zrozumieniem, co znaczy "dzban" albo "rak".



