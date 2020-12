Wczorajsze zawody mistrzostw Polski zostały przerwane dopiero po tym, jak groźny upadek zaliczyła Kinga Rajda. Głos w tej sprawie zabrał trener reprezentacji kobiet Łukasz Kruczek.

Rajda tuż po wyjściu z progu otrzymała mocny podmuch wiatru, przed którym nie zdołała się obronić. Z dużą siłą uderzyła w zeskok skoczni i zsunęła się kilkadziesiąt metrów w dół. Nie była w stanie sama się podnieść, a służby medyczne przetransportowały ją do szpitala.

- Jest przytomna. Jest z nią kontakt, ale mocno potłuczona. Jedzie na szczegółowe badania do Bielska - donosił wczoraj wysłannik Interii Waldemar Stelmach.



Zawody zostały przerwane wskutek bardzo niesprzyjającej pogody. Wcześniej małą burzę rozpętały słowa Apoloniusza Tajnera, który stwierdził, że to nie warunki atmosferyczne, a błąd zawodniczki był przyczyną upadku.



Co na ten temat sądzi trener zawodniczki Łukasz Kruczek? Jego zdaniem pojedynczy czynnik nie sprawiłby problemu.

- Można stwierdzić, że nastąpił splot wydarzeń. Skok był lekko spóźniony, a Kinga przy takich nieco szybciej rozkłada narty do stylu V, do tego trochę nierówno. Tutaj panowały takie warunki, że za progiem wiało mocniej z tyłu, po skosie, i lewa narta nie otrzymała wystarczającego podparcia w locie. Spowodowało to reakcję Kingi - opisuje Kruczek w rozmowie z portalem Skijumping.pl.

Zdjęcie Upadek zawodniczki SSR LZS Sokół Szczyrk Kingi Rajdy w 2. serii konkursu mistrzostw Polski / Grzegorz Momot / PAP

