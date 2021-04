Nie są znane jeszcze dokładne plany reprezentacji Polski w skokach narciarskich. Być może pierwszy skład zjawi się w ramach inauguracji Pucharu Kontynentalnego na olimpijskiej skoczni w Zhangjiakou. Wszystko będzie jednak zależeć od priorytetów, a przecież tydzień później zawodnicy rozpoczynają rywalizację w pierwszoligowym Pucharze Świata.

W minionym sezonie nie udało się przeprowadzić próby przedolimpijskiej. Wszystkiemu winny był oczywiście koronawirus. Zawody z cyklu Pucharu Świata w Zhangjiakou znalazły swoje zastępstwo i zostały odrobione podczas rywalizacji w Zakopanem.

Teraz wiadomo już, że próba nie odbędzie się latem. Zgodnie z kalendarzem skoczkowie będą mogli sprawdzić olimpijski obiekt dopiero w listopadzie w ramach Pucharu Kontynentalnego, czyli 13 i 14 listopada.

Tym sposobem w kalendarzu robi się gęsto. Tydzień później planowana jest bowiem inauguracja pierwszoligowego Pucharu Świata w Niżnym Tagile.

Czy najlepsi polscy skoczkowie będą mieli zatem czas na lot do Chin?

To wciąż jest zagwozdką sztabu szkoleniowego.

Olimpijska skocznia leży na dużej wysokości

Z informacji zebranych przez TVP Sport wynika, że szanse na to, że "Biało-Czerwoni" powalczą w połowie listopada w ramach Pucharu Kontynentalnego pierwszym składem na olimpijskim obiekcie jest taki sam, jak to, że sztab szkoleniowy wyśle do Chin innych zawodników. Trzeba dodać, że skocznia leży na wysokości 1600 m n.p.m.

- Warto będzie przekonać się, jak działa organizm w takich warunkach. Opcje na listopad u skoczków są dwie: jechać na same starty lub odpowiednio wcześniej, z aklimatyzacją - powiedział Jan Winkiel z ramienia Polskiego Związku Narciarskiego.

Temat na ten moment stanowi przedmiot dyskusji.

Tym razem skoczkowie nie rozpoczną rywalizacji na najwyższym szczeblu od zawodów w Wiśle. Te odbędą się tydzień później - w weekend 4-5 grudnia.

