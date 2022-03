Skoczkowie nie mieli dużo czasu na odpoczynek po zmaganiach w Lahti. Karuzela Pucharu Świata przeniosła się do Norwegii. Już dzisiaj kwalifikacje (prolog) do czwartkowego konkursu indywidualnego w Lillehammer. To będzie początek rywalizacji w cyklu Raw Air 2022.

PŚ w Lillehammer: kwalifikacje. O której godzinie dzisiaj skoki narciarskie?

W kwalifikacjach do konkursu w Lillehammer wystartuje dzisiaj sześciu reprezentantów Polski: Kamil Stoch, Piotr Żyła, Dawid Kubacki, Paweł Wąsek, Stefan Hula i Kacper Juroszek. To oznacza, że trener Michal Doleżal nie zdecydował się na żadną roszadę względem rywalizacji w fińskim Lahti. Okazji powrotu do składu Polski na Puchar Świata w Lillehammer nie otrzymał m.in. Jakub Wolny, który bardzo dobrze spisywał się w miniony weekend w zmaganiach Pucharu Kontynentalnego w Planicy. Wolny zajął trzecie miejsce w pierwszym konkursie, a w drugim również był najlepszy z "Biało-Czerwonych" i sklasyfikowany został na jedenastym miejscu. Przypomnijmy, że w ubiegły piątek w Lahti w piątkowym konkursie indywidualnym trzecie miejsce zajął Piotr Żyła, natomiast Wąsek, Hula i Juroszek nie punktowali w dwóch rozgrywanych zawodach.

Zobacz też: Rosjanie wycofani ze startu w Zakopanem

Kwalifikacje w Lillehammer po raz pierwszy zapoczątkują punktowane serie w cyklu Raw Air. W dotychczasowych czterech edycjach norweskie zmagania rozpoczynały się za każdym razem w Oslo. Tym razem na obiekcie Holmenkollbakken zapadną decydujące rozstrzygnięcia, bowiem cykl Raw Air 2022 został ograniczony tylko do rywalizacji w Lillehammer oraz Oslo. W poprzednich sezonach skoczkowie rywalizowali także w Trondheim oraz Vikersund. W tej pierwszej miejscowości trwa gruntowna przebudowa kompleksu z myślą o MŚ w 2025 r., natomiast w Vikersund w przyszłym tygodniu odbędą się mistrzostwa świata w lotach narciarskich.

Kwalifikacje w Lillehammer odbędą się w środę 2 marca. Początek zmagań w prologu o godzinie 16.45. Wcześniej, bo o 14.30 przeprowadzony zostanie oficjalny trening na obiekcie Lysgardsbakken. Konkurs indywidualny w Lillehammer jutro o 16.00.

Skoki narciarskie: Lillehammer. Gdzie oglądać kwalifikacje w tv i online?

Kwalifikacje w Lillehammer można oglądać w tv na kanale Eurosport 1. Dostępny będzie również online live stream na Polsat Box Go i w Playerze. Tekstowa relacja "na żywo" z prologu w Lillehammer na sport.interia.pl.

