Tuż po osiągnięciu najlepszego z wszystkich uczestników kwalifikacji wyniku w kwalifikacjach, na antenie "TVP Sport" żartował Dawid Kubacki, sugerując że Stoch skakał tak daleko, bo ma nadzieje na zgarnięcie Pucharu TVP Sport, o który toczy się rywalizacja. - No to gdzie ten puchar? - rozpoczął swoją wypowiedź z uśmiechem na ustach Stoch.

- Dziś był bardzo dobry dzień, super skoki. Jest kilka rzeczy, nad którymi pracowałem od wiosny. To przede wszystkim pozycja najazdowa i to mi się udało. Dzisiaj było wszystko w porządku, skoki były bardzo dobre. Super początek lata, ale to jest pierwszy dzień. Jutro pewnie pojawią się drobne oznaki może nie zmęczenia, tylko ciągu zawodów.

Kamil Stoch o przygotowaniach do sezonu: Idę innym trybem

Stoch zdradził też, że jego przygotowania do sezonu różniły się od tych, które poczynili inni reprezentanci Polski - Idę innym trybem, przez kontuzję i operację, miałem inny program treningowy. Miało mnie nie być na tych zawodach, ale trenerzy mnie dopuścili, bo bardzo chciałem. Może mi zabraknąć siły w niedziele, ale zadbam o regenerację i zrobię wszystko by było ok. Skoki powiedziały za mnie. Nie czuje żadnych dolegliwości bólowych - zakończył srebrny medalista LGP z 2020 roku.