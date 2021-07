Skoki narciarskie. ​Letnie mistrzostwa Polski na otwarcie nowych obiektów w Zakopanem

- I zgodnie z terminem, czyli 30 czerwca 2021 roku, budowa została zakończona. W środę COS przejął obiekt i tego samego dnia odbyły się pierwsze treningi. W sumie blisko 100 zawodniczek i zawodników z Polski i zagranicy wypróbowało nowe skocznie - powiedział PAP Sebastian Danikiewicz, dyrektor zakopiańskiego Ośrodka Przygotowań Olimpijskich COS w Zakopanem.

Wstępnie obiekt miał się składać z pięciu nowoczesnych skoczni narciarskich o punktach konstrukcyjnych K-15, K-23, K-35, K-65 i K-85.

- Jednak po konsultacjach z PZN i w trakcie przygotowania dokumentacji potrzebnej do uzyskania homologacji zdecydowano, że powstaną K-15, K-23, K-37, K-65 i K-95 - wyjaśnił zmiany Danikiewicz.

Dodał, że homologacje krajowa i FIS pozwolą na organizowanie zawodów, w tym najwyższej światowej rangi. Pierwsze z nich już w piątek. O tytuły mistrza Polski powalczą kobiety i mężczyźni. Wcześniej odbędą się zawody dzieci i młodzieży.

Oprócz modernizacji i budowy skoczni powstała nowa infrastruktura towarzysząca. - Mamy teraz dwuosobową kolej krzesełkową, osobny system oświetleniowy dla każdego obiektu, jest sieć nawadniania i śnieżenia, a także około dwadzieścia szatni, salka treningowa i kilka tzw. płaskich powierzchni rozgrzewkowych - wyliczał dyrektor.

Według planu inwestycja miała kosztować 39 milionów złotych. - Wydaliśmy jednak 43 mln, ponieważ już na etapie budowy udało się nam wprowadzić pewne dodatkowe elementy, takie jak sala wielofunkcyjna i tory lodowe na czterech skoczniach - wyjaśnił Danikiewicz, dodając, że docelowo planowane jest także wybudowanie mostu łączącego kompleksy Wielkiej i Średniej Krokwi.

- To pozwoli na stworzenie pięciokilometrowej trasy biegowej, bo po modernizacji w 2019 roku najdłuższy wariant homologowanej pętli to 3,7 km, natomiast podstawowy, oświetlony, to 2,5 km.

Podkreślił, że to nie koniec procesu inwestycyjnego COS w stolicy polskich Tatr.

- Podczas wizyty w naszym ośrodku prezydent Andrzej Duda i minister sportu Danuta Dmowska-Andrzejuk zapewnili, że w Zakopanem powstanie zadaszony tor lodowy do łyżwiarstwa szybkiego. Dziś mogę już powiedzieć, że za kilka tygodni ogłosimy przetarg w systemie +zaprojektuj i wybuduj+, tym samym rozpoczynając realizację tej złożonej w czerwcu 2020 obietnicy - podsumował Daikiewicz.

Program MP w skokach narciarskich:

11.30 oficjalny trening

13.00 kwalifikacje

14.00 pierwsza seria konkursowa kobiet

14.15 pierwsza seria konkursowa seniorów

autor: Joanna Chmiel