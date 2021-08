Polka w pierwszym skoku uzyskała 88,5 metra i zajmowała czwarte miejsce. Strata do podium wynosiła jednak niespełna trzy punkty i wydawało się, że w finale będzie w stanie powalczyć o to, by na nie wskoczyć.

Tak też się stało. Nasza reprezentantka skoczyła 86,5 metra i przesunęła się o jedną pozycję. Wygrała Jerneja Brecl po skokach na 92,5 i 95 metrów. Druga była Chinka, Bing Dong (82, 91,5).



Do finałowej serii awansowały jeszcze dwie Polki: Pola Bełtowska i Wiktoria Przybyła. Zajęły odpowiednio 30. i 24. miejsce.



TC

