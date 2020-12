W Niżnym Tagile trwają kwalifikacje do sobotniego konkursu Pucharu Świata w Niżnym Tagile. Polacy do zawodów przystępują bez najbardziej utytułowanych zawodników. Śledź przebieg kwalifikacji z Interią!

Zaledwie 51 zawodników z ośmiu różnych reprezentacji narodowych przystępuje do kwalifikacji do PŚ w Niżnym Tagile. Oznacza to, że w jutrzejszym konkursie nie weźmie udziału tylko jeden pechowiec.



Niewiele zabrakło, a zawody nie byłyby włączone do klasyfikacji głównej Pucharu Świata z uwagi na przepisy FIS dotyczące minimalnej liczby reprezentacji biorących w nich udział.



Kilka reprezentacji zrezygnowało z wysłania do Rosji czołowych zawodników, z uwagi na obawę przed zakażeniem koronawirusem tuż przed Mistrzostwami Świata w Lotach Narciarskich.



W kwalifikacjach weźmie udział sześciu Polaków: Jakub Wolny, Tomasz Pilch, Aleksander Zniszczoł, Stefan Hula, Maciej Kot oraz Paweł Wąsek.