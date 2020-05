Heinz Kuttin był już po słowie z francuską federacją i objęcie przez niego stanowiska selekcjonera tamtejszej kadry zostało ogłoszone oficjalnie. Austriak w ostatniej chwili wycofał się jednak z umowy.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Maciej Kot o braku nowych talentów w polskich skokach. Wideo TV Interia

O zmianie zdania Kuttina donosi serwis Skispringen.com. "Zwrot akcji! Heinz Kuttin nie dla Francji" - pisze portal, specjalizujący się w skokach narciarskich.

Reklama

Kilka dni temu francuska federacja przedstawiła Kuttina jako nowego trenera skoczków, ale dyrektor sportowy tamtejszej kadry Jerome Laheurte wkrótce poinformował, że szkoleniowiec wycofał się z obietnicy objęcia kadry.



- 12 kwietnia osiągnęliśmy ustne porozumienie, po czym załatwialiśmy formalności. Wysłaliśmy mu kontrakt i czekaliśmy, aż go odeśle. Ale potem zadzwonił w środę i powiedział, że jednak do nas nie dołączy - powiedział Laheurte, cytowany przez "L'Equipe".



Okazuje się, że Kuttin otrzymał inną ofertę - z jednej z czołowych federacji w skokach narciarskich.



- Powiedział, że bardzo mu przykro, ale nie może odrzucić tamtej oferty - kontynuował Laheurte.



- To dla nas szok. Czujemy się zdradzeni i po ludzku zranieni - dodał dyrektor francuskiej kadry.

Kuttin w latach 2004-2006 pracował jako główny trener kadry polskich skoczków. W latach 2014-18 był trenerem austriackiej reprezentacji, natomiast dwa ostatnie lata spędził z... chińską reprezentacją kobiet.

Zdjęcie Heinz Kuttin / Tomasz Markowski / Newspix



WG