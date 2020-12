Zmagania w ramach zawodów Pucharu Świata w Niżnym Tagile rozpoczną się od kwalifikacji do sobotniego konkursu indywidualnego. Wystąpi w nich... 51 zawodników, co oznacza, że prawa udziału w rywalizacji nie wywalczy tylko jeden pechowiec.

Puchar Świata w Rosji, z uwagi na zamieszanie wywołane koronawirusem oraz fakt, iż już 10 sierpnia rozpoczną się w Planicy mistrzostwa świata w lotach narciarskich ma mocno okrojoną obsadę.



Do rywalizacji nie przystąpili m.in. Czesi, a Polska wysłała skład, pozbawiony największych gwiazd. To, w połączeniu z faktem, że z udziału zrezygnowali także przedstawiciele mniej liczących się w skokach nacji sprawiło, że do rywalizacji zgłoszonych zostało zaledwie 51 zawodników.

O godzinie 15:30 rozpoczną oni kwalifikacje do sobotniego konkursu indywidualnego. Z prawem występu pożegna się w nich... zaledwie jeden skoczek. To sprawia, że przybrały one mocno kuriozalny charakter.



Mimo wszystko - zawodnicy wciąż mają o co walczyć. Poza prawem występu w konkursie, bój toczony będzie również o nagrodę dla najlepszego zawodnika. Do zdobycia jest 3000 franków szwajcarskich.

Sobotni konkurs w Niżnym Tagile rozpocznie się o godzinie 16:30. Niedzielny - pół godziny wcześniej.

