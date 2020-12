Międzynarodowa Federacja Narciarska (FIS) poinformowała o odwołaniu planowanych w dniach 9-10 stycznia konkursów Pucharu Kontynentalnego w Planicy. Na starcie tej imprezy pojawić miał się Noriaki Kasai.

48-letni Japończyk po raz ostatni na arenie międzynarodowej zaprezentował się w poprzednim sezonie, pojawiając się w zawodach Pucharu Kontynentalnego oraz Pucharu Świata w Sapporo. Od tamtej pory skakał jedynie na krajowym podwórku i nie został włączony do kadry na tegoroczny sezon Pucharu Świata.

Kasai jednak nie ustaje w staraniach, by do niej wrócić. Droga do tego ma prowadzić przez starty w PK, lecz jeszcze przed powrotem do zmagań los rzucił rutyniarzowi pod nogi kłodę. Podjęto bowiem decyzję o odwołaniu konkursów PK w Planicy, planowanych na 9-10 stycznia. Dla skoczka z Kraju Kwitnącej Wiśni miał to być drugi "przystanek", po startach w Engelbergu (27-28 grudnia).



Z drugiej strony - ewentualny, dobry występ w Szwajcarii mógłby w teorii otworzyć wobec tego drogę do występu w konkursach PŚ w Titisee-Neustadt, planowanych w tym samym terminie, co zawody w Planicy.



