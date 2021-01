Po słabym konkursie w Lahti trener Michal Doleżal zdecydował się na jedną zmianę przed zawodami Pucharu Świata w Willingen. Do Niemiec nie pojedzie Paweł Wąsek. Zastąpi go Klemens Murańka.

W niedzielę Polacy skakali słabo. Najlepszy z naszych był Piotr Żyła, który zajął 11. miejsce.



Sześciu z siedmiu "Biało-Czerwonych" weszło jednak do drugiej serii. Ta sztuka nie udała się tylko Pawłowi Wąskowi, który zajął 32. miejsce.



W efekcie młody zawodnik nie pojedzie do Willingen. Trener Michal Doleżal postanowił wymienić go na Klemensa Murańkę.



Reszta kadry pozostanie niezmieniona. Oprócz Murańki do Niemiec pojadą więc: Kamil Stoch, Piotr Żyła, Dawid Kubacki, Andrzej Stękała, Jakub Wolny i Aleksander Zniszczoł. Konkursy w Willingen odbędą się już w najbliższy weekend.



Terminarz zawodów PŚ w Willingen:



Piątek, 29.01.2021

15:45 - Kwalifikacje (Willingen 6)



Sobota, 30.01.2021

15:00 - Seria próbna

16:00 - Pierwsza seria konkursowa (Willingen 6)

Niedziela, 31.01.2021

14:45 - Kwalifikacje (Willingen 6)

16:15 - Pierwsza seria konkursowa (Willingen 6)

