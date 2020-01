Klemens Murańka w nocy z soboty na niedzielę czasu polskiego wygrał zawody Pucharu Kontynentalnego w japońskim Sapporo! To pierwsze zwycięstwo Murańki w zawodach tej rangi od 2015 roku.

W sobotę polscy kibice żyli konkursem drużynowym w Zakopanem, podczas którego "Biało-Czerwoni" zajęli dopiero piąte miejsce. Wiele wątpliwości wzbudził wybór Michala Doleżala, który postawił na Jakuba Wolnego jako czwartego skoczka do drużyny. Trener Polaków miał jednak bardzo trudy wybór, bowiem pozostali kandydaci również prezentowali kiepską formę.

Tymczasem niespodziewany sygnał do trenera wysłał skoczek, którego Doleżal nie awizował nawet do zawodów Pucharu Świata w Zakopanem. Zamiast tego Klemens Murańka udał się na zawody Pucharu Kontynentalnego do japońskiego Sapporo (HS137). I zwyciężył!

Na podziw zasłużył zwłaszcza pierwszy lot Murańki, kiedy "przeskoczył" legendarną skocznię, lądując na 138 m! W drugim także poszło mu bardzo dobrze - 133 m pozwoliły Murańce na pewną wygraną.

Drugie miejsce podczas zawodów PK zajął Norweg Anders Haare, a trzecie Japończyk Hiroaki Watanabe. Do drugiej serii awansował też Paweł Wąsek, sklasyfikowany na 10. pozycji. Pozostali Polacy - Kacper Juroszek i Tomasz Pilch zakończyli zmagania na pierwszej serii.

Dla Murańki jest to trzecie zwycięstwo w zawodach Pucharu Kontynentalnego. Poprzednie odnosił w 2014 i 2015 roku.



