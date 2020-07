Polscy skoczkowie pilnie trenują, mając na uwadze zbliżający się sezon zimowy. Wydaje się jednak, że pomimo wytężonego okresy przygotowawczego, zawodnicy pozostają w dobrych nastrojach. Świadczyć może o tym między innymi zdjęcie Klemensa Murańki z… maczetą.

Reprezentanci Polski w skokach narciarskich pomimo okresu wakacyjnego nie myślą o urlopach. Lato to dla nich czas budowania formy na sezon zimowy.

Zawodnicy potrafią jednak znaleźć czas dla rodziny i wygospodarować chwilę na oderwanie się od codziennych sportowych obowiązków.

Niedawno w sieci pojawiło się zdjęcie Klemensa Murańki w stroju góralskim. Portki, koszulka, pod szyją spinka, a w ręce... maczeta. Tak na fotografii zaprezentował się reprezentant Polski.

"Na posiadach" - napisał na Instagramie 25-latek.

Fani skoczka pochwalili sportowca w góralskim wydaniu.

