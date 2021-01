Udany weekend ma za sobą Klemens Murańka. Polski skoczek w piątek ustanowił nowy rekord skoczni w Willingen, a w niedziele uzyskał najwyższe czwarte miejsce w karierze startów w Pucharze Świata. Plany, by po raz pierwszy stanąć na podium, pośrednio pokrzyżował mu Piotr Żyła, o czym Murańka wspomniał w wywiadzie z TVP Sport.

- Jestem szczęśliwy z najwyższej pozycji uzyskanej w mojej karierze, po drugie udało się oddać dobry skok. Rekordy się robi, same plusy - powiedział Murańka, proszony przez "TVP Sport" o podsumowanie udanego dla niego weekendu. Zawody w Willingen zakończył na czwartej pozycji.

Zmienne warunki atmosferyczne, długie przerwy pomiędzy skokami i niepewność tego, czy w ogóle uda się przeprowadzić konkurs do końca, nie przeszkodziły Murańcę w odniesieniu sukcesu - To była loteria, ciężki konkurs, ale udało się go dokończyć. Udało się też dobrze skoczyć, więc jestem zadowolony - stwierdził.

- Miałem sygnały, że mam się zbierać na dół, że raczej będę na podium. Mało brakło. Mógł się Piotruś podzielić, ale może następnym razem to zrobi - zakończył żartując 26-latek z Zakopanego.

Willingen Six 2021 1. Halvor Egner Granerud 574 pkt 2. Daniel Andre Tande 533 3. Markus Eisenbichler 517,4 4. Piotr Żyła 512,6 5. Dawid Kubacki 503,7 6. Bor Pavlovcić 487,6 7. Marius Lindvik 482,4 7. Ryoyu Kobayashi 482,4 9. Kamil Stoch 481,9 10. Robert Johansson 476,2 Zobacz pełną tabelę

PŚ w skokach 2020/21 - klasyfikacja 1. Halvor Egner Granerud (Norwegia) 1206 pkt 2. Markus Eisenbichler (Niemcy) 888 pkt 3. Kamil Stoch (Polska) 725 pkt 4. Piotr Żyła (Polska) 602 pkt 5. Robert Johansson (Norwegia) 579 pkt 6. Dawid Kubacki (Polska) 568 pkt 7. Anże Laniszek (Słowenia) 545 pkt 8. Karl Geiger (Niemcy) 489 pkt 9. Marius Lindvik (Norwegia) 482 pkt 10. Daniel Huber (Austria) 417 pkt ... 15. Andrzej Stękała (Polska) 332 27. Klemens Murańka (Polska) 111 29. Jakub Wolny (Polska) 105 34. Aleksander Zniszczoł (Polska) 81 39. Paweł Wąsek (Polska) 62 53. Maciej Kot (Polska) 17 67. Stefan Hula (Polska) 2 69. Tomasz Pilch (Polska) 1

Puchar Narodów w skokach 2020/21 - klasyfikacja 1. Norwegia 3933 pkt 2. Polska 3606 pkt 3. Niemcy 2923 pkt 4. Austria 2433 pkt 5. Słowenia 1851 pkt 6. Japonia 1722 pkt 7. Szwajcaria 421 pkt 8. Finlandia 279 pkt Zobacz pełną tabelę